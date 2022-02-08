Выставка тюменского мастера Натальи Шевцовой откроется в библиотеке
Экспозиция "Творение души и сердца" тюменского мастера и преподавателя Натальи Шевцовой откроется в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) 10 февраля, сообщает Централизованная городская библиотечная система.
Мастер-классы, которые проводит Наталья Шевцова в городских библиотеках, пользуются успехом у посетителей. Дети и взрослые с увлечением учатся создавать своими руками яркие поделки из цветных стеклышек – кулоны, магниты, декоративные тарелочки и многое другое.
На выставке представят авторские работы Натальи Шевцовой, выполненные в технике "фьюзинг", а также декоративные изделия из кожи и бусин.
Выставка проработает до 31 марта. Посетить ее можно в часы работы библиотеки. Справки и предварительная запись по телефону: 27-86-93.
Возрастное ограничение: 12+.