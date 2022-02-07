В новом приемном отделении ишимской больницы установили МРТ

| Фото: ОКБ № 2 | Фото: ОКБ № 2

Новое приемное отделение областной больницы № 4 в Ишиме соответствует самым высоким стандартам оказания медицинской помощи и наглядно подтверждает высокий уровень системы здравоохранения в Тюменской области.

В этом убедилась заместитель председателя областной думы Наталья Шевчик, которая побывала с рабочей поездкой в Ишиме и Сладковском районе.

"Нужно отдать должное губернатору Тюменской области, который выделил средства на приобретение современного аппарата МРТ, - сообщила она. - Благодаря этому оборудованию пациенты быстро проходят диагностику прямо в приемном отделении. Хорошо продумана маршрутизация пациентов с разными заболеваниями, что позволяет очень быстро работать с теми, кто нуждается в экстренной помощи. Все удобно, технологично и грамотно. Это серьезная поддержка для всех, кто работает и обслуживается в ишимской больнице".