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Опыт медиков Ишима и Сладково может успешно использоваться в других районах области

Общество, 18:09 07 февраля 2022

областная больница № 4 | Фото: областная больница № 4

Здравоохранение Ишима и Сладково развивается активно, и перечень мер, который необходим для решения назревших вопросов, вполне может стать модельным и успешно использоваться в других районах области.

Об этом заявила заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, которая побывала с рабочей поездкой в Ишиме и Сладковском районе, где проанализировала работу учреждений здравоохранения в условиях пандемии.

"Идет переоснащение учреждений современной техникой. Для решения кадровых вопросов в первичном звене реализуется региональный целевой набор и программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - отметила она. - Конечно, есть проблемы, есть пожелания от местных жителей, и мы это все детально обсудили. Думаю, что перечень мер, который необходим для решения назревших вопросов, вполне может стать модельным и успешно использоваться в других районах области".

Вполне естественно, что в условиях пандемии люди внимательно относятся к состоянию своего здоровья. И медицинские учреждения, уверена Наталья Шевчик, должны быть к этому готовы.

"Это дополнительная серьезная нагрузка, которая требует большей самоотдачи от медицинских работников. Я могу сказать, что и в сладковской больнице, и в больнице Ишима все врачи работают очень профессионально", - отметила вице-спикер.

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# здравоохранение , Наталья Шевчик , облдума

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