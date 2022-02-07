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Поделиться историей и задать вопросы экспертам тюменцы могут в прямом эфире "Вечернего хэштега"

Общество, 17:47 07 февраля 2022

Сибинформбюро | Фото: Сибинформбюро

Темы, которые не оставили равнодушными жителей Тюменской области, страны и мира, обсуждают по будням ведущие программы "Вечерний хэштег" на телеканале "Тюменское время". Теперь присоединиться к разговору могут все желающие.

Тюменцам предлагают поделиться своей историей или задать интересующие вопросы экспертам во время прямого эфира по телефону +7 (3452) 682-147.

Программа "Вечерний хэштег" выходит с понедельника по пятницу на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) в 19 часов 30 минут.

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