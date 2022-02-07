  • 7 февраля 20227.02.2022понедельник
  • В Тюмени -15..-17 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Командование Росгвардии поздравило офицеров Александра Большунова и Дениса Спицова с олимпийскими медалями

Спорт, 18:59 07 февраля 2022

Фото: 72.rosguard.gov.ru

Офицеры Росгвардии Александр Большунов и Денис Спицов блестяще справились с поставленной задачей на соревнованиях по смешанным лыжным гонкам и в упорной борьбе подтвердили свой высокий уровень мастерства.

Об этом заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, поздравляя спртсменов с победой в соревнованиях по скиатлону на XXIV Олимпийских играх в Пекине.

Александр Большунов принес первое золото в копилку олимпийской сборной России, а Денис Спицов завоевал серебряную медаль.

Золотая медаль спортсмена-уральца Александра Большунова стала первой наградой высшей пробы в копилке национальной сборной, подчеркнул командующий Уральским округом войск национальной гвардии Герой России генерал-полковник Олег Козлов. Командующий округом поблагодарил за красивую победу в сложнейшей гонке и пожелал высоких результатов в предстоящих стартах.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Большунов , Денис Спицов , Олимпийские игры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 07.02.2022Командование Росгвардии поздравило офицеров Александра Большунова и Дениса Спицова с олимпийскими медалями
16:45 07.02.2022Луиза Носкова: у тюменских спортсменов есть все шансы завоевать золото Олимпиады
16:30 07.02.2022В Тюмени выступят юные фигуристы из 19 городов
15:00 07.02.2022Тюменские лыжники завоевали награды чемпионата УФО в "Жемчужине Сибири"