Командование Росгвардии поздравило офицеров Александра Большунова и Дениса Спицова с олимпийскими медалями

Фото: 72.rosguard.gov.ru Фото: 72.rosguard.gov.ru

Офицеры Росгвардии Александр Большунов и Денис Спицов блестяще справились с поставленной задачей на соревнованиях по смешанным лыжным гонкам и в упорной борьбе подтвердили свой высокий уровень мастерства.

Об этом заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, поздравляя спртсменов с победой в соревнованиях по скиатлону на XXIV Олимпийских играх в Пекине.

Александр Большунов принес первое золото в копилку олимпийской сборной России, а Денис Спицов завоевал серебряную медаль.

Золотая медаль спортсмена-уральца Александра Большунова стала первой наградой высшей пробы в копилке национальной сборной, подчеркнул командующий Уральским округом войск национальной гвардии Герой России генерал-полковник Олег Козлов. Командующий округом поблагодарил за красивую победу в сложнейшей гонке и пожелал высоких результатов в предстоящих стартах.

Евгений Бабенко