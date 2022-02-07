Командование Росгвардии поздравило офицеров Александра Большунова и Дениса Спицова с олимпийскими медалями
Офицеры Росгвардии Александр Большунов и Денис Спицов блестяще справились с поставленной задачей на соревнованиях по смешанным лыжным гонкам и в упорной борьбе подтвердили свой высокий уровень мастерства.
Об этом заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, поздравляя спртсменов с победой в соревнованиях по скиатлону на XXIV Олимпийских играх в Пекине.
Александр Большунов принес первое золото в копилку олимпийской сборной России, а Денис Спицов завоевал серебряную медаль.
Золотая медаль спортсмена-уральца Александра Большунова стала первой наградой высшей пробы в копилке национальной сборной, подчеркнул командующий Уральским округом войск национальной гвардии Герой России генерал-полковник Олег Козлов. Командующий округом поблагодарил за красивую победу в сложнейшей гонке и пожелал высоких результатов в предстоящих стартах.
Евгений Бабенко