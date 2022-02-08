  • 8 февраля 20228.02.2022вторник
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Стелу "Город трудовой доблести" установят в Тюмени осенью 2022 года

Общество, 10:40 08 февраля 2022

со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Стелу "Город трудовой доблести" планируют установить в Тюмени в сквере Машарова в октябре 2022 года. Благоустройство прилегающей территории будет закончено на втором этапе реализации проекта – в 2023 году. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в своем Instagram.

Сейчас специалисты "Мастерской архитектора Табанакова А.В." прорабатывают архитектурно-художественный дизайн-проект памятного знака. Ключевая идея, которая будет отражена в нем, – жизнь города в годы войны и вклад тюменцев в Победу. Установят стелу и благоустроят сквер за счет средств инвестора ООО "Сибинтел-холдинг".

7 февраля Руслан Кухарук провел рабочую встречу с представителями общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество", скульптором Денисом Стритовичем и архитектором Кириллом Сокольским.

"Это авторы проекта стелы, который федеральная комиссия взяла за основу, именно его адаптируют в каждом городе, удостоенном почетного звания. Специалисты прибыли в Тюмень, чтобы ознакомиться с городом, увидеть место будущей установки стелы и поделиться своим видением этого памятного знака в областном центре", – пояснил Руслан Кухарук.

﻿

По мнению авторов идеи, место для установки памятного знака выбрано хорошее – есть история, подходы, активный трафик, строится интересный жилой комплекс.

Напомним, концепцию и место установки стелы выбирали в сентябре 2021 года. По итогам конкурса на разработку эскизного проекта победу одержала Анастасия Лукина.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Руслан Кухарук , стела

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:42 08.02.2022Призерами олимпиады по татарскому языку и литературе стали тюменские школьники в Казани
12:31 08.02.2022Более 60 жителей Тюменского района получат бесплатные дрова
12:20 08.02.2022Дореволюционную карту Тюмени в керамике представили в музее Словцова
11:58 08.02.2022В Тюменской области нет очагов COVID-19