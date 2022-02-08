Стелу "Город трудовой доблести" установят в Тюмени осенью 2022 года

| Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Стелу "Город трудовой доблести" планируют установить в Тюмени в сквере Машарова в октябре 2022 года. Благоустройство прилегающей территории будет закончено на втором этапе реализации проекта – в 2023 году. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в своем Instagram.

Сейчас специалисты "Мастерской архитектора Табанакова А.В." прорабатывают архитектурно-художественный дизайн-проект памятного знака. Ключевая идея, которая будет отражена в нем, – жизнь города в годы войны и вклад тюменцев в Победу. Установят стелу и благоустроят сквер за счет средств инвестора ООО "Сибинтел-холдинг".

7 февраля Руслан Кухарук провел рабочую встречу с представителями общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество", скульптором Денисом Стритовичем и архитектором Кириллом Сокольским.

"Это авторы проекта стелы, который федеральная комиссия взяла за основу, именно его адаптируют в каждом городе, удостоенном почетного звания. Специалисты прибыли в Тюмень, чтобы ознакомиться с городом, увидеть место будущей установки стелы и поделиться своим видением этого памятного знака в областном центре", – пояснил Руслан Кухарук.

По мнению авторов идеи, место для установки памятного знака выбрано хорошее – есть история, подходы, активный трафик, строится интересный жилой комплекс.

Напомним, концепцию и место установки стелы выбирали в сентябре 2021 года. По итогам конкурса на разработку эскизного проекта победу одержала Анастасия Лукина.

Инна Пахомова