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Бесплатный онлайн-лагерь "Инженерный резерв" для школьников России организует ТИУ

Общество, 13:27 08 февраля 2022

ТИУ | Фото: ТИУ

Онлайн-лагерь "Инженерный резерв России" проведет ТИУ с 23 по 27 февраля. Смена состоится в официальной группе по направлениям "Инженерный расчет металлоконструкций" и "Maya анимация". К участию бесплатно приглашают школьников России и зарубежья 5-9 классов.

Регистрация до 23 февраля по ссылке, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Ребята научатся создавать мультфильмы и разработают собственный сайт, а также изучат азы языка программирования Scratch.

Участница предыдущей смены Анастасия Приходько рассказала, что ей больше всего понравились конкурсы внеучебной деятельности.

"Было интересно, организация фантастическая. Я получила много новых знаний и умения владеть программой SOLIDWORKS. Преподаватели были просто на высшем уровне", - считает участница.

По окончании онлайн-лагеря каждый участник получит электронный сертификат, подтверждающий прохождение образовательной программы и сможет присоединить к другим достижениям в своем портфолио. За активное участие на уроках ребята получат памятные подарки с символикой ШИР.

Смену проводит Тюменский индустриальный университет при поддержке ПАО "Газпром".

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# инженерный резерв , ТИУ

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13:27 08.02.2022Бесплатный онлайн-лагерь "Инженерный резерв" для школьников России организует ТИУ