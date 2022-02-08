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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области превысила эпидпорог на 45%

Общество, 11:14 08 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Тюменской области за неделю увеличился и превысил эпидемический порог на 45%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"За прошлую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в сравнении с предыдущей неделей почти на 90%. Недельный эпидпорог превышен на 45%. Заболеваемость детского населения до 14 лет возросла на 72%", - говорится в сообщении.

В регионе циркулируют вирусы гриппа, а также другие респираторные вирусы - риновирус, бокавирус, метапневмовирус.

Жителям напоминают о необходимости носить защитные маски, избегать массового скопления людей, чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства и соблюдать социальную дистанцию. При появлении первых признаков заболевания нужно обратиться к врачу.

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# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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