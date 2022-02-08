Открытые электрощитки и опасные пандусы в домах на Червишевском тракте выявили тюменские активисты

| Фото: ТРО ВОО «Молодая гвардия» | Фото: ТРО ВОО «Молодая гвардия»

Открытые электрощитки в домах Тюмени проверили общественники "Молодой гвардии" по просьбе жителей в рамках проекта "Агенты".

"Мониторинг жилых многоквартирных домов мы проводим второй раз в этом году. Недобросовестные управляющие компании домов игнорируют просьбы тюменцев о косметическом ремонте и отказываются решать проблемы жителей", — рассказал руководитель ТРО ВОО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

Молодогвардейцы получили 12 сообщений с просьбой проверить дома в районе Червишевского тракта. 7 февраля активисты оценили безопасность восьми домов. Помимо открытых электрощитков организаторы проекта обнаружили опасные пандусы для маломобильных групп населения.

Чтобы обратиться с жалобой на свою управляющую компанию, тюменцам необходимо связаться с проект-менеджерами "Молодой гвардии" по телефону: +7 (3452) 79-87-43 или написать в личные сообщения "ВКонтакте".