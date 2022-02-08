  • 8 февраля 20228.02.2022вторник
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболяки отметили День науки митингом у памятника Менделееву

Общество, 17:12 08 февраля 2022

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Традиционный митинг, посвященный Дню российской науки и дню рождения Дмитрия Менделеева, прошел на малой родине ученого в с. Верхние Аремзяны Тобольского района.

В мероприятии приняли участие сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, учащиеся и педагоги Верхнеаремзянской школы им. Д.И. Менделеева, представители сельской общественности.

С приветствием к участникам митинга обратились и.о. директора научной станции Станислав Козлов и заведующая школа Ольга Бухарова. Они отметили вклад тобольских ученых в развитие отечественной науки, весомость научного наследия Дмитрия Менделеева, победы и достижения юных исследователей из с. Верхние Аремзяны. На прошлой неделе восьмиклассница Диана Молостова заняла второе место на ежегодном всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева в Москве.

По завершению митинга были возложены цветы к мемориалу Дмитрия Менделеева.

﻿

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День науки , Дмитрий Менделеев , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 08.02.2022 В частный сектор заречной части Тюмени приходит централизованное водоснабжение
17:53 08.02.20229 февраля - события дня
17:42 08.02.2022Россияне отдали кибермошенникам 3 млрд рублей за три месяца
17:12 08.02.2022Тоболяки отметили День науки митингом у памятника Менделееву