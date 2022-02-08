Тоболяки отметили День науки митингом у памятника Менделееву

| Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Традиционный митинг, посвященный Дню российской науки и дню рождения Дмитрия Менделеева, прошел на малой родине ученого в с. Верхние Аремзяны Тобольского района.

В мероприятии приняли участие сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, учащиеся и педагоги Верхнеаремзянской школы им. Д.И. Менделеева, представители сельской общественности.

С приветствием к участникам митинга обратились и.о. директора научной станции Станислав Козлов и заведующая школа Ольга Бухарова. Они отметили вклад тобольских ученых в развитие отечественной науки, весомость научного наследия Дмитрия Менделеева, победы и достижения юных исследователей из с. Верхние Аремзяны. На прошлой неделе восьмиклассница Диана Молостова заняла второе место на ежегодном всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева в Москве.

По завершению митинга были возложены цветы к мемориалу Дмитрия Менделеева.

Евгений Новоселов