Тоболяки отметили День науки митингом у памятника Менделееву
Традиционный митинг, посвященный Дню российской науки и дню рождения Дмитрия Менделеева, прошел на малой родине ученого в с. Верхние Аремзяны Тобольского района.
В мероприятии приняли участие сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, учащиеся и педагоги Верхнеаремзянской школы им. Д.И. Менделеева, представители сельской общественности.
С приветствием к участникам митинга обратились и.о. директора научной станции Станислав Козлов и заведующая школа Ольга Бухарова. Они отметили вклад тобольских ученых в развитие отечественной науки, весомость научного наследия Дмитрия Менделеева, победы и достижения юных исследователей из с. Верхние Аремзяны. На прошлой неделе восьмиклассница Диана Молостова заняла второе место на ежегодном всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева в Москве.
По завершению митинга были возложены цветы к мемориалу Дмитрия Менделеева.
Евгений Новоселов