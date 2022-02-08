Инвестиции "Росагролизинга" в АПК Тюменской области превысили 2,2 млрд рублей

admtyumen.ru admtyumen.ru

Аграрии Тюменской области приобрели технику на более 2,2 млрд рублей за 10 лет при поддержке "Росагролизинга". Общее число обновленной сельскохозяйственной техники превысило 800 единиц.

Соглашение о сотрудничестве подписали 8 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов.

admtyumen.ru admtyumen.ru

"Мы видим в государственной лизинговой компании долгосрочного партнера, совместно с которым сможем оказывать всестороннюю поддержку сельхозпредприятиям в их дальнейшем развитии", - сказал Александр Моор.

Основная цель соглашения - увеличение производства сельхозпродукции путем оснащения предприятий АПК современной техникой и оборудованием, в том числе на условиях лизинга.