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Инвестиции "Росагролизинга" в АПК Тюменской области превысили 2,2 млрд рублей

Губернатор, 17:59 08 февраля 2022

admtyumen.ru

Аграрии Тюменской области приобрели технику на более 2,2 млрд рублей за 10 лет при поддержке "Росагролизинга". Общее число обновленной сельскохозяйственной техники превысило 800 единиц.

Соглашение о сотрудничестве подписали 8 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов.

admtyumen.ru

"Мы видим в государственной лизинговой компании долгосрочного партнера, совместно с которым сможем оказывать всестороннюю поддержку сельхозпредприятиям в их дальнейшем развитии", - сказал Александр Моор.

Основная цель соглашения - увеличение производства сельхозпродукции путем оснащения предприятий АПК современной техникой и оборудованием, в том числе на условиях лизинга.

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# Александр Моор , Павел Косов , Росагролизинг

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