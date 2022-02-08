Александр Моор и Максим Решетников обсудили развитие инфраструктуры в Тюменской области

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2 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест планируют создать в промышленном технопарке в микрорайоне Тура в Тюмени. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время онлайн-совещания с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

"Это значимый фактор для развития территории. При поддержке Министерства экономического развития и при помощи средств инфраструктурного бюджетного кредита этот проект мы реализуем в максимально короткие сроки", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор и глава Минэкономразвития рассмотрели планы по развитию инфраструктуры в индустриальном парке "Богандинский" и создание промышленного технопарка на площадке "ДСК 500", в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Ранее Тюменской области были одобрены 6,5 млрд в рамках выделенного лимита инфраструктурных бюджетных кредитов. Эти средства регион направит на строительство четырех объектов, в том числе на автомобильные развязки и дорогу в Тюмени, а также строительство новой школы.

"Для таких регионов, как Тюменская область, создание производственной инфраструктуры – это мощный стимул для ускорения развития экономики с быстрым видимым эффектом. Минэкономразвития России в рамках своих полномочий готово рассмотреть и поддержать планы региона по созданию новых промышленных и индустриальных парков", - отметил Максим Решетников.

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Евгений Бабенко