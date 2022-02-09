Проект помощи несовершеннолетним мамам стартовал в Тюмени

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Проект комплексного социально-психологического сопровождения несовершеннолетних беременных и родивших детей "В помощь маме" стартовал в Тюмени. Первую встречу с молодыми мамами провела ведущий психолог центра "Семья" Елена Подгорная.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном центре "Семья", участницы познакомились друг с другом, получили информацию о том, где и какую помощь они могут получить в рамках проекта, а также поделились сложностями и радостями материнства.

Как отметила Елена Подгорная, беременность и рождение ребенка для любой женщины – это важное событие, коренным образом меняющее жизнь. Однако ранняя беременность редко бывает осознанным шагом. Молодые мамы неизбежно сталкиваются с трудностями.

"Несмотря на сложности, участницы проекта настроены на то, чтобы вырастить своих малышей и дать им лучшее. А проект "В помощь маме" даст им дополнительную опору и возможность находить ответы на вопросы в столь непростой, но важный период их жизни", - поделилась специалист.

Напомним, проект "В помощь маме" реализуется в Тюмени впервые. В нем задействованы уже существующие региональные службы – "Точка опоры", детский телефон доверия 8-800-2000-122 и служба экстренного реагирования "Ребенок и семья" 8-800-200-7201.

Кроме того, он подразумевает создание новых служб. Это пункт проката "Детские штучки", где молодая мама сможет бесплатно брать в аренду стульчики для кормления, манежи, коляску, кроватку и другие предметы первой необходимости. Будут работать площадки для проведения реабилитационных мероприятий и занятий по формированию навыков ухода за детьми. Планируется открыть социальную гостиную "Семейный очаг" с возможностью временного пребывания в стационарном отделении центра "Семья".

Пока проект реализуется в Тюмени. Позже планируется положить его в основу технологии сопровождения несовершеннолетних матерей и транслировать на территории всех муниципальных образований юга области.

Любовь Голышева