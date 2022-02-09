В Тюменской области хозяйка хаски выплатит компенсацию родителям покусанных детей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда обязали выплатить хозяйку собаки породы хаски родителям двух детей, на которых напал ее питомец, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел в Голышманово вечером 23 июля 2021 года. Хаски напала на мальчиков 2014 и 2009 годов рождения.

"В судебном заседании законные представители несовершеннолетних, свидетели происшествия показали, что собака напала на детей внезапно, набросилась сзади на одного мальчика, повалила на землю. После попытки встать, животное вновь навалилось на него и укусила за губу. Мальчик сильно испугался, в больнице у него случилась истерика", – рассказали в пресс-службе.

На второго ребенка собака напала, когда они вместе с ребятами убегали. После укуса у него остались рубцы на руках и спине.

Поскольку собака была не привита, обоим мальчикам проставили уколы. "После происшествия дети стали раздражительными, несобранными, пугливыми, нарушился их сон, пищеварение, появилась боязнь собак. Оба ребенка посещали занятия у психологов", – добавили в пресс-службе.

Голышмановский районный суд рассмотрел два гражданских дела по исковым заявлениям прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда. В пользу родителей одного мальчика взыскали 20 тыс. рублей, в пользу законного представителя другого ребенка – 30 тыс. рублей.