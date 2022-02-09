В Тюмени очистили проезд от снега после сообщения жителя в соцсетях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проезд в районе улиц Максима Горького и Софьи Ковалевской очистили от снега в результате совместной работы Центра управления регионом Тюменской области и администрации города Тюмени .

В сообщество Тюмени ВКонтакте поступила жалоба жителя на уборку снега. Мужчина сообщил, что с проезда от улицы Максима Горького и до улицы Софьи Ковалевской ни разу за зиму не вывозили снег. "Несколько раз проезжали уборочные машины и перемещали снег с проезжей части по краям. В итоге образовался накат более 50 сантиметров", — написал тюменец.

ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. Проблема была решена. Работы по расчистке выполнены подрядной организацией "Службы заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени". В комментариях житель поблагодарил за проделанную работу.