Блюда сибирской кухни готовили тюменские предприниматели с шеф-поваром Павлом Зубаревым

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

21 предприниматель из Тюмени, Тюменского, Ишимского, Ярковского, Исетского районов приняли участие в мастер-классе по приготовлению блюд сибирской кухни в рамках проекта "Школа гостевого бизнеса" фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Мастер-классы позволяют участникам в неформальной обстановке обменяться опытом, проанализировать сильные и слабые стороны своего бизнеса, а также наладить партнерские отношения.

Шеф-повар Павел Зубарев приготовил жаркое из дичи в горшочке из домашней тыквы, судака в квасной глазури с птитимом и кремом из тыквы и яблочный пирог.

По словам заместителя директора по персоналу закусочной "У Татьяны" по Тобольскому тракту Юлии Дурневой, рынок гастрономии активно развивается.

"Хочется за всем успевать. Стараюсь постоянно принимать участие в подобных мероприятиях. Всегда узнаю что-то новое и необычное. У нас в меню есть жаркое в горшочках, но я никогда не думала о том, что в него можно добавлять вымоченную клюкву. Это придает более яркий вкус и блюдо, украшенное клюквой, выглядит аппетитнее и красивее. Также взяла на заметку добавление в жаркое грибного бульона", - поделилась она.

В сети столовых "Сибирская трапеза" ежедневно кормят 3,5 тыс. человек, поэтому находить новые рецепты, следить за тенденциями и узнавать потребности людей для них важно и необходимо.

"Если мы будем знать, чего люди хотят, к нам будут приходить с удовольствием. Еще совсем недавно в моде была домашняя кухня, сейчас тенденция в сторону здорового питания и микрозелени. В связи с этим пришлось открыть даже собственное производство микрозелени. В планах производить напитки из ростков пшеницы", - рассказала финансовый директор "Сибирской трапезы" Любовь Белоусова.

Она считает, что даже в столовой важно оформлять блюда, как в ресторанах, использовать только полезные и качественные продукты, из специй применять соль и перец и не добавлять усилители вкуса.

"Такие мастер-классы с участием шеф-поваров очень полезны. Они все берут из своей практики, когда уже все опробовано и проверено, нам не нужно самим искать сочетания вкусов и продуктов. Шикарная идея добавлять моченые ягоды и различные соусы, это тоже обязательно внедрим у себя в столовых", - отметила Любовь Белоусова.

Ирина Шемякина