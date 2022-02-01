Волейболистки "Тюмени" примут соперников из Курска и Калининграда

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболистки "Тюмени" проведут дома заключительный тур предварительного этапа чемпионата России среди команд высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

С 10 по 13 февраля хозяйкам площадки предстоит провести четыре матча. По два раза они встретятся с калининградским "Локомотивом-2" и курским клубом "ЮЗГУ-Атом".

Тюменки сейчас идут на пятом месте с 12 победами в активе. "ЮЗГУ-Атом" замыкает тройку лучших, одержав 19 побед. У калининградской команды – девять побед. На попадание в четверку лучших она не претендуют.

Все поединки тура пройдут в комплексе "Академия спорта".