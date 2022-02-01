Вводить новые ограничения в Тюменской области из-за ситуации с коронавирусом пока не планируется

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области пока не планируется вводить новых ограничений, связанных с пандемией COVID-19, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции.

"Учитывая текущее состояние заболеваемости, работы системы здравоохранения, каких-то новых ограничений мы вводить не планируем. Но и отменять действующие пока тоже не время", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что все решения принимают исходя из текущей ситуации. В настоящее время, несмотря на рост количества заболевших, большинство тюменцев переносят ковид в легкой форме.

В моногоспиталях занято чуть более 1 тыс. 900 коек. Это почти вдвое меньше, чем осенью 2021 года, когда цифры по заболеваемости были значительно ниже. Александр Моор напомнил, что тогда было занято до 3 тыс. 248 коек.

"Мы всегда взвешиваем самые разные факторы и обстоятельства, когда принимаем решение о введении тех или ограничений или послаблений. Сложно предсказать, что нас ждет впереди, как пандемия будет развиваться через месяц, два или три. Ситуация меняется каждый день, поэтому мы постоянно со специалистами ее анализируем",- добавил глава региона.

Любовь Голышева