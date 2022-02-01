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Александр Моор: регион встретит пожароопасный сезон 2022 года во всеоружии

Губернатор, 17:23 10 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область встретит пожароопасный сезон 2022 года во всеоружии. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор.

Он отметил, что с учетом напряженной обстановки, которая сложилась в регионе в 2021 году из-за неблагоприятных погодных условий, был принят ряд решений. В частности, доукомплектованы кадры, куплено новое оборудование, формируются лесопожарные службы.

"В 2022 году мы выделили средства на приобретение лесопожарной техники, чтобы она была приближена к местам дислокации. Изменили план реагирования и теперь будем активнее наращивать группировку сил и средств, в том числе привлекая специалистов из других регионов, чтобы ликвидировать пожары в течение первых суток после возгорания. Кроме того, мы приобретаем дополнительно беспилотный летательный аппарат, который уже показал свою эффективность", - рассказал губернатор.

Также в Тюменской области пополнился штат водителей, выделены и средства на ремонт техники, которая сильно пострадала в 2021 году. Поэтапно в регионе создаются муниципальные лесопожарные службы.

"В Тюменской области при борьбе с лесными пожарами был задействован сильный и опытный состав. Огнеборцы получили опыт 2021 года и уверен, что в 2022 году они будут действовать эффективно. Важно не только ликвидировать ландшафтные и лесные пожары, но и уберечь населенные пункты и не допустить жертв", - добавил Александр Моор.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , лесные пожары

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