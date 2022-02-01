Следующая партия вакцины "Спутник М" поступит в Тюменскую область в середине февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Новая партия "Спутника М", предназначенного для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции, поступит в Тюменскую область в середине февраля.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе пресс-конференции. Он напомнил, что ранее первые 960 доз вакцины поступили в регион, детей в поликлиниках уже прививают.

"Вакцинировалась и моя дочь. У нее была небольшая температура, слабость, но это нормальная реакция. У меня и у супруги не было никаких сомнений на этот счет, потому что вакцинация – это единственный способ защититься от болезни", - отметил глава региона.

Он акцентировал внимание на том, что вакцинация детей – это дело добровольное, а прививку ставят только с согласия родителей. В то же время развитие пандемии непредсказуемо, поэтому важно защитить детей. Во многих странах уже прививают детей с 6 лет.

"Мы понимаем, что вирус постоянно мутирует, сейчас все больше детей среди заболевших. Конечно, они переносят коронавирус легко, но есть ситуации тяжелого течения, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому важно защитить здоровье детей", - сказал губернатор.

В отношении необходимости вакцинации как взрослых, таки детей, он призвал прислушиваться к мнению авторитетных ученных и врачей, а не псевдоспециалистов из Интернета.

Любовь Голышева