Площадь аэропорта Рощино в Тюмени увеличится почти вдвое до 47 тыс. кв. метров после реконструкции

| Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте

Площадь аэропорта Рощино в Тюмени после реконструкции увеличится с 27 тыс. кв. м до 47 тыс. кв. м, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции.

Он отметил, что это частный инвестиционный проект, оператором которого является ООО "Новапорт". Проектная документация уже разработана и находится на выходе из Главгосэкспертизы.

"Действующий аэровокзальный комплекс будет изменен с учетом общей конфигурации и изменения внутренних потоков внутри здания. На привокзальной территории построят новую гостиницу для тех, кто летит транзитом и проезжает через наш город", - рассказал глава региона.

Как ранее сообщала "Тюменская линия", начать реконструкцию и строительство нового аэровокзального комплекса Рощино планируется во втором полугодии 2022 года. Помимо нового аэровокзала у Рощино появится гостиничный комплекс от оператора Hilton. Проектная документация по гостинице также имеет положительное заключение Главгосэкспертизы.

Любовь Голышева