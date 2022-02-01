Площадь аэропорта Рощино в Тюмени увеличится почти вдвое до 47 тыс. кв. метров после реконструкции
Площадь аэропорта Рощино в Тюмени после реконструкции увеличится с 27 тыс. кв. м до 47 тыс. кв. м, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции.
Он отметил, что это частный инвестиционный проект, оператором которого является ООО "Новапорт". Проектная документация уже разработана и находится на выходе из Главгосэкспертизы.
"Действующий аэровокзальный комплекс будет изменен с учетом общей конфигурации и изменения внутренних потоков внутри здания. На привокзальной территории построят новую гостиницу для тех, кто летит транзитом и проезжает через наш город", - рассказал глава региона.
Как ранее сообщала "Тюменская линия", начать реконструкцию и строительство нового аэровокзального комплекса Рощино планируется во втором полугодии 2022 года. Помимо нового аэровокзала у Рощино появится гостиничный комплекс от оператора Hilton. Проектная документация по гостинице также имеет положительное заключение Главгосэкспертизы.
Любовь Голышева