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Житель Голышмановского округа похитил у знакомого 67 тысяч рублей

Происшествия, 14:59 10 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты возбуждено в Голышмановском городском округе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился 53-летний житель с. Гладилово с сообщением о том, что с его банковской карты украдено 67 тыс. рублей. Накануне мужчина находился в гостях у своего знакомого, где распивал спиртные напитки. Проснувшись он обнаружил, что с его карты списаны все деньги. Под подозрение попал неоднократно судимый 25-летний житель с. Гладилово. Он пришел в гости к своему отцу, извлек сим-карту из телефона гостя и через мобильное приложение банка вывел все деньги.

Подозреваемый вернул потерпевшему часть похищенных денег. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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# банковская карта , кража , хищение

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