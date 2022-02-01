Тюменских студентов приглашают на карьерный форум #ТрудКрут

| Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций Тюменского индустриального университета | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций Тюменского индустриального университета

Карьерный форум #ТрудКрут пройдет онлайн 17 февраля, в День российских студенческих отрядов, начало в 10 часов по московскому времени.

Школьники, студенты, молодые специалисты смогут пообщаться с работодателями крупнейших российских компаний. Топ-менеджеры и специалисты в области подбора персонала расскажут о том, как подготовиться к собеседованию, составить карьерный план, подготовить резюме, а также поговорят о развитии студенческих отрядов.

Участие в карьерном форуме бесплатное. Трансляция форума пройдет в официальной группе РСО во ВКонтакте.