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Тюменка зарезала сестру в пьяной ссоре

Происшествия, 15:42 10 февраля 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Семь лет проведет в колонии жительница Тюмени, признанная виновной в убийстве родной сестры, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В суде обвиняемая рассказала, что родственница, злоупотреблявшая спиртным, переехала к ней в квартиру по ул. Одесской.

Пьяная сестра могла буянить, громко разговаривать и даже кричать. На нее жаловались недовольные соседи и даже вызывали полицию, которая составляла на женщину административные протоколы.

Сестры часто ссорились, скандалили и оскорбляли друг друга. 22 июня 2021 года во время очередного скандала хозяйка квартиры схватила со стола кухонный нож и ударила им сестру. Затем она вызвала скорую помощь, но к ее приезду медиков женщина скончалась.

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# суд , убийство , уголовное дело

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