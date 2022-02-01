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Тюменка выступит на первенстве России по боксу

Спорт, 17:54 10 февраля 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменка Валерия Божко завоевала серебряную награду на первенстве Уральского федерального округа по боксу в Челябинске, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

В соревнованиях приняло участие 200 сильнейших спортсменок в возрасте 13-14 лет из Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областей, Югры и Ямала. Воспитанница центра "Контакт" выиграла серебряную награду в весовой категории до 54 кг. Тюменка провела три боя, первые два закончила досрочно в первом раунде за явным преимуществом. В третьем бою Валерия уступила представительнице Ямала.

Тюменка завоевала право выступить на первенстве России по боксу.

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