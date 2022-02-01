Тюмень хорошо узнаваема в комедии "Елки 8", считают зрители

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень хорошо узнаваема в новогодней кинокомедии "Елки 8". В частности, зрителям понравилось, как представлены горячие источники. Посмотревшие кино отмечают хороший масштаб картины, сообщает "АиФ".

"Каждый город снят с высоты и хорошо узнаваем. В том числе и наш. Понравилось в Тюмени как представили горячие источники. Лично мне еще "зашел" момент, как авторы придумали про полет в космос, грамотно описаны семейные ценности. Юмор в фильме по-прежнему на хорошем уровне, особенно запомнилось про третью прививку от ковида", – рассказал Александр Важенин, посмотревший комедию.

Некоторые зрители отмечают ностальгическое настроение во время просмотра. По словам Арсения Петрова, фильм легкий, новогодний, о вере в чудо, отлично подходит для семейного просмотра.

Лидия Вакулова подчеркнула, что местами картина веселая, где-то трогательная. Ее порадовали новые сюжетные линии. По ее словам, удалось и посмеяться, и зарядиться атмосферой праздника.

Восьмая часть популярной комедии "Елки", съемки которой проходили в том числе и в Тюмени, стала хитом новогодний кино-подборок. По данным Фонда кино только за первую неделю проката лента собрала больше 26 млн рублей. А за все новогодние каникулы картина собрала полтора миллиона просмотров, в том числе за рубежом.