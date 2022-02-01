Тюменцы представят иммерсивный спектакль "ДЫМ" на всероссийском фестивале "ЧАТ"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Иммерсивный спектакль "ДЫМ" от МТЦ "Космос" Тюмени вошел в программу Всероссийского фестиваля моноспектаклей "ЧАТ", который пройдет в Омске с 1 по 6 апреля. В 2022 году в фестивале примут участие 16 спектаклей. Они отобраны из 117 заявок, поступивших из 49 городов России и зарубежья.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" менеджер проекта иммерсивного спектакля "ДЫМ" Аэлита Садретдинова, показать эту работу во всех уголках страны - не первостепенная задача.

"Нам важно поделиться оригинальной и одновременно самой поразительной работой Владислава Тутака, режиссера спектакля. "ДЫМ" – это не театр в привычном смысле, а инсталляция, которую можно потрогать и послушать. В самом спектакле мало текста, он отходит на второй план. А на переднем: звуки, цвета, образы, детали. Это возможность прикоснуться к истории, но не с помощью дат, цифр, а потрогать старые предметы, полистать документы и фотографии. А еще важная часть это спектакля – остаться наедине, попытаться понять, что каждая из деталей спектакля значит для меня самого", - говорит Аэлита.

Напомним, "ДЫМ" по итогам 2021 театрального сезона признан одним из самых заметных событий. Спектакль включили в лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска". В октябре проект представили в Москве на фестивале современного искусства "Территория.Kids". Сейчас увидеть его можно в Тюмени в музее "Россия - Моя история".

Добавим, премьера спектакля-инсталляции "ДЫМ" прошла 9 мая 2021 г. Режиссер проекта – Владислав Тутак, художник – Женя Исаева, куратор – Александрина Шаклеева. Они представили в сценическом виде графический роман Ольги Лаврентьевой "Сурвило". Идея спектакля – воплотить в инсталляциях, звуках и предметах быта 30-х и 50-х годов жизнь и судьбу главной героини комикса – жительницы Ленинграда Валентины Сурвило.

Анжела Лебедева