Более 253 млрд рублей налогов собрано в Тюменской области в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По итогам 2021 года поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации выросли к поступлениям аналогичного периода 2020 года на 15,3% и составили 253,8 млрд рублей в Тюменской области.

"Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 169 миллиардов рублей, - сообщается на сайте Федеральной налоговой службы. – Это больше уровня поступлений за соответствующий период 2020 года на 12,5%, или на 10,3 миллиардов рублей".

Поступления в федеральный бюджет выросли на 11%, или 6,8 млрд рублей и составили 69,3 млрд рублей. В общей сумме поступления НДС составили 89,3%, налога на прибыль организаций – 5,5% и акцизов по подакцизным товарам – 2,9%.

В бюджет Тюменской области объем поступлений, относительно аналогичного периода 2020 года, увеличился на 20,4% и составил более 99,6 млрд рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области с января по декабрь 2021 года обеспечили следующие виды налогов: НДФЛ – 43,8%, налог на прибыль – 27,6%, имущественные налоги – 15,3%, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 6,7% и налоги на совокупный доход – 6,2%.

Рост свыше 10% от уровня поступлений аналогичного периода 2020 года отмечен по налогу на прибыль организаций на 47% или на 10 млрд рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (на 82%, или на 250 млн рублей), по акцизам по подакцизным товарам (акциз на нефтепродукты) (на 13,4%, или на 1 млрд рублей), по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами ( на 25%, или на 32 млн рублей), по налогу на имущество физических лиц (на 15%, или на 106 млн рублей).

Вместе с тем, рост поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование составил 13,3%, или 9,9 млрд рублей.