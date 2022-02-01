Тюменские ученые создают цифровую модель системы бесштанговой добычи нефти

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Исследователи Научного центра мирового уровня ТюмГУ (НЦМУ) приступили к работе по цифровизации системы бесштанговой добычи нефти.

Работа ведется на основе уникального нефтедобывающего устройства, спроектированного специалистами АО "Группа ГМС", сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Главная цель – оптимизация процессов для увеличения объема добываемой продукции и сокращение расходов на содержание самой установки. Проект реализуется в рамках деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Сегодня цифровое проектирование и виртуальные испытания, по словам руководителя НЦМУ "Передовые цифровые технологии" ТюмГУ Евгения Голубева, норма для тех, кто работает на мировых конкурентных рынках. "Создание нового продукта, включая доработку и даже автоматизацию, в таком случае проходит в разы быстрее, - заявил он. - Сотрудничество Научного центра мирового уровня ТюмГУ с АО “Группа ГМС” в программе Западно-сибирского НОЦ усиливает фундамент для внедрения критически важных сквозных технологий во все виды деятельности университета. Эта одна из задач, стоящих перед нами в рамках реализации программы развития в проекте "Приоритет 2030".

Промысловые испытания уникальной разработки, созданной сотрудниками АО "Группа ГМС", начались летом 2021 года. Система бесштанговой добычи нефти внешне отличается от традиционных станков-качалок тем, что не имеет на поверхности систему тросов и штанг. Она представляет собой гидромеханический погружной редуктор, который помещают в 12-метровую трубу и опускают в скважину.