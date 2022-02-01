Жителей поселка Боровский призвали установить автономные дымовые пожарные извещатели

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Профилактический рейд на тему мер предосторожности при использовании печного, газового и электрического оборудования провели сотрудники отдела надзорной деятельности в поселке Боровский, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Представители МЧС России, полиции и администрации поселка посетили дома, где проживают пенсионеры, маломобильные граждане, многодетные семьи. Сотрудники провели беседы с жильцами о том, как действовать в случае возникновения экстренной ситуации и как её предотвратить.

Сотрудники призвали проверить пожарную безопасность своего жилья, не оставлять детей без присмотра, помогать престарелым родственникам и соседям. Жителям поселка также рекомендовали установить автономные дымовые пожарные извещатели.