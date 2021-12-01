Жителям Тюменской области напоминают о необходимости установить в домах датчики дыма

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Датчики дыма рекомендуют установить в своих домах жителям Тюменской области. Эти приборы хорошо показали себя на практике, подчеркнул заместитель начальника пресс-службы регионального ГУ МЧС России Александр Зубарев.

"Одним из эффективных направлений в профилактике пожаров является своевременное обнаружение возгораний на ранней стадии. Для этого используются различные технические средства. Прекрасно показали себя на практике датчики дыма – чувствительные приборы способны улавливать и реагировать даже на низкие концентрации вещества. За последние годы в регионе нередки случаи, когда в жилом частном секторе эти устройства помогали определить возгорание на начальной стадии, вовремя эвакуировать людей и спасти имущество. Даже, если потом огонь и развивался, люди успевали спастись, покинув помещения после сигнала", – поделился Александр Зубарев.

Автономный датчик пожарной сигнализации представляет из себя небольшой прибор округлой формы, который регистрирует появление в помещении частичек дыма звуковым сигналом. Обычно устройство имеет индикатор, показывающий состояние устройства. Приборы не нужно подключать к электросети и коммутировать к общему пульту.

"Автономный пожарный извещатель анализирует состав воздуха в помещении непрерывно с помощью инфракрасных или ультрафиолетовых лучей. Они выходят из излучательного модуля и направляются в приемный. При появлении дымовых веществ плотность лучей снижается, чувствительный элемент определяет изменение показателя, и активизирует звуковой модуль. Он работает в среднем около четырех минут", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты рекомендуют приобретать автономные дымовые пожарные извещатели для квартир с запасом аккумулятора до 15 % больше от установленных стандартов. Выбирая прибор, следует учитывать площадь комнаты и ее конфигурации, от которой зависит место, на которое устанавливается устройство.

Размещать автономный пожарный извещатель необходимо только на потолке. В углах, над оконными и дверными проемами их устанавливать не стоит – там нет движения воздушных потоков. Также не нужно закреплять устройство над электрической плитой. Прибор прост в монтаже, поэтому автономный детектор можно установить самостоятельно.

Целесообразно использовать не менее двух приборов, так при срабатывании одно из них и молчании другого можно понять, что это ложный сигнал. Как отмечает Александр Зубарев, число ложных срабатываний крайне мало. Для хорошей работы детекторы рекомендуют регулярно прочищать от пыли. Также необходимо вовремя менять батарейку.

Лучше устанавливать устройства автономной пожарной сигнализации на батарейках в каждой комнате, в частности, на кухне и спальне.

"Следует приобретать извещатель в специализированных магазинах, с сертификатом и в заводской упаковке, с гарантией и инструкцией по применению", – добавил Александр Зубарев.

Самый бюджетный вариант стоит около 300 рублей. Стоимость зависит от производителя, гарантии и других факторов. Существуют извещатели и с GSM-модулем. Они будут стоить в разы дороже. Такой прибор реагирует на появление дыма в помещении и оповещает о пожаре громким звуком встроенной сирены, отправкой SМS на пультовые охранные системы и рассылкой SMS и дозвоном на телефонные номера.

Отметим, в регионе продолжается профилактическая работа, во время которой людям напоминают о пожарной безопасности. В составе межведомственных групп, в которые обычно входят представители администраций, социальные работники, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники МЧС совершают рейды, бесплатно устанавливают извещатели в домах многодетных семей, проверяют состояние тех приборов, что были размещены ранее, осматривают печное оборудование.

Напомним, за 2021 год в Тюменской области в домах многодетных семей, проживающих в частном секторе, установили более 10,3 тыс. датчиков дыма.

Инна Пахомова