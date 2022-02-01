  • 11 февраля 202211.02.2022пятница
  • USD74,7241
    EUR85,3798
  • В Тюмени -16..-18 С 6 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Перед началом очного обучения в школах Тюменской области проведут санитарную обработку

Общество, 13:35 11 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обязательную санитарную обработку помещений проведут в школах Тюменской области, где с 14 февраля возобновляется очный формат обучения.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, с 14 февраля к очному обучению вернутся учащиеся школ во всех муниципалитетах за исключением Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима.

Также учащимся начальных классов, школьникам льготных категорий в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Ишиме выдадут продуктовые наборы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# санитарная обработка , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 11.02.2022У 2 тыс. 795 человек диагностирован коронавирус в Тюменской области
13:35 11.02.2022Перед началом очного обучения в школах Тюменской области проведут санитарную обработку
13:24 11.02.2022МТЦ "Космос" в восьми кофейнях Тюмени раздаст конфеты ручной работы
13:12 11.02.2022В селе Емуртла открыли амбулаторию после капремонта