Перед началом очного обучения в школах Тюменской области проведут санитарную обработку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обязательную санитарную обработку помещений проведут в школах Тюменской области, где с 14 февраля возобновляется очный формат обучения.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, с 14 февраля к очному обучению вернутся учащиеся школ во всех муниципалитетах за исключением Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима.

Также учащимся начальных классов, школьникам льготных категорий в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Ишиме выдадут продуктовые наборы.