В школах и вузах Тюмени дистанционное обучение продлили еще на неделю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дистанционный режим обучения школьников в Тюмени, Тюменском районе, Ишиме и Тобольске продлен еще на неделю, с 14 по 19 февраля.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

Во всех остальных муниципалитетах Тюменской области обучение школьников с 1 по 11 класс возобновляется в привычном штатном режиме.

"Студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования также еще на одну неделю, с 14 по 19 февраля, продолжают обучение в дистанционном формате", - сказал Райдер.

Что касается кружков, студий и других видов занятий по дополнительным программам образования, то они продолжаются в дистанционном формате на территории всех муниципалитетов Тюменской области без исключения.

Любовь Голышева