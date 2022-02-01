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В Тюмени ремонт девяти дорог по нацпроекту начнется с апреля 2022 года

Экономика, 16:38 11 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять автомобильных дорог отремонтируют в Тюмени в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 г. Работы начнутся с апреля, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ.

Муниципальные контракты уже заключены. Предстоит отремонтировать улицы: Старорощинское шоссе, Мелиораторов, Малая Боровская, Кирова, Бакинских комиссаров, Олимпийская, Судоремонтная, Молодежная и Луначарского.

Напомним, что в 2021 году в Тюмени по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние привели восемь объектов общей протяженностью 19 км. В том числе в список вошли дороги, ведущие к образовательным, медицинским учреждениям и туристическим объектам.

На объектах устроены недостающие тротуары, отремонтированы колодцы, адаптированы пешеходные переходы, в необходимых местах понижены бордюры, установлены барьерные ограждения, нанесена дорожная разметка.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги

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