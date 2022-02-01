В Тюмени наградили журналистов за объективное освещение деятельности судов региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть дипломов победителей, два благодарственных письма и три диплома за долгое и плодотворное сотрудничество вручили участникам конкурса на лучшее освещение деятельности судов, мировых судей и органов судейского сообщества Тюменской области в СМИ 11 февраля.

Всего на конкурс поступило 10 заявок и 60 работ журналистов печатных и интернет-изданий, радио и телевидения.

Победителями стали корреспондент телеканала "Тюменское время" Елена Сторожук, корреспондент ГТРК "Регион-Тюмень" Ксения Усольцева, обозреватель газеты "Светлый путь" Сергей Губарев, спецкор "Российской газеты" Ирина Комарова, редактор мультимедиаконтента "Алабуга" Тамара Носкова, обозреватель газеты "Тюменская область сегодня" Виталий Лазарев, корреспондент ИА "Тюменская линия" Инна Кондрашкина, редактор газеты "Ямская слобода" Оксана Исаева.

Дипломами за сотрудничество наградили главных редакторов газеты "Тюменская область сегодня" Сергея Шестакова, интернет-газеты "Вслух.ру" Богдана Логинова и информационно-издательского центра "Наша жизнь" Олесю Руф.

Председатель жюри конкурса председатель совета судей Тюменской области Александр Величко отметил, что это первый конкурс, который организовала объединенная пресс-служба судебной системы региона при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Вопреки нашей русской поговорке, первый блин не получился комом, подтверждением тому замечательные работы журналистов. Все участники очень требовательно и высокопрофессионально подошли к делу. Надеюсь, что с каждым годом количество участников будет увеличиваться", - подчеркнул он.

Инна Кондрашкина