Тюменская лыжница Татьяна Сорина завоевала олимпийское золото в эстафете

Фото Олимпийского комитета России Фото Олимпийского комитета России

Тюменская лыжница Татьяна Сорина в составе женской сборной России завоевала первое место в эстафете 4х5 км на зимней Олимпиаде в Пекине.

Вместе с Татьяной Сориной честь нашей страны отстаивали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Вероника Степанова.

Татьяна Сорина принесла Тюменской области первую золотую медаль на этих Олимпийских играх, прокомментировал на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram глава региона Александр Моор.

"Золотые девушки! Какие все молодцы! Поздравляю! Очень важная и заслуженная победа!", - написал губернатор.

Евгений Бабенко