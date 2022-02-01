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Ремонт сельского спортивного центра завершается в Тюменском районе

Общество, 20:47 12 февраля 2022

Фото ИА "Тюменская линия" (архив)

Ремонт спортивного центра завершается в деревне Якуши Тюменского района.

На реконструкцию выделено 3 млн рублей из местного бюджета. Готовы раздевалка, спортивный зал, душевая, зал для татами. В ближайшее время доставят столы для игры в шахматы, начнутся занятия фитнесом. Тренировки проводят спортинструкторы центра "Олимпия".

Большую помощь в обновлении здания оказала депутат Тюменской областной Думы Оксана Величко - она помогла приобрести тренажеры, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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