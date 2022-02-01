Тюменцы генерируют идеи празднования пятилетия МТЦ "Космос"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 жителей Тюмени стали участниками нового проекта МТЦ "Космос" - "Генерация" 12 февраля. Люди разного возраста, пола, профессий предлагали свои идеи празднования дня рождения театрального центра. 2 марта ему исполнится 5 лет со дня образования.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщила менеджер проектов МТЦ "Космос" Аэлита Садретдинова.

"Генерация – это игра. В первую очередь участников мы немного расслабили, настроили на творчество. Мы поделились с ними своими представлениями о празднования 5-летия "Космоса". Участники генерации, разделившись на группы, начали свою работу. Им предоставили возможность проявить себя в любой форме искусства - спектакль, перформанс, песня, открытка", - говорит Аэлита.

Из всех предложенных вариантов организаторы выберут то, что и будет представлено в день рождения театрального центра.

Как заметила Аэлита Садретдинова, вовлечение горожан в творческую жизнь "Космоса" - это своего рода приоритет учреждения в 2022 году.

""Космос" – это люди. Мы для себя условно делим горожан на зрителей и участников проектов, которые театральный центр организовывал как на своей площадке, так и вне ее, и авторы – создатели спектаклей, проектов. Мы решили всех собрать под одной крышей накануне дня рождения, который мы отметим 2 марта, подключить их головы, глаза чтобы сделать этот день рождения классным для всех", - добавила она.

"Генерация" - не первый и не последний проект "Космоса" с привлечением горожан. С 16 февраля на площадке молодежного театрального центра начнет работу Лаборатория театра горожан. Профессиональные спикеры, режиссеры будут работать с тюменцами, не имеющими актерского, театрального образования. Они создадут свой театр. Работа продолжится в течение недели, в режиме офлайн. Завершится встречей со зрителями.

Напомним, в МТЦ "Космос" с марта стартует проект арт-резиденции "Архивация нас". Он получил поддержку первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На реализацию авторы получили 2 млн 636 тыс. рублей. Проект направлен на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров культуры, искусства и креативных индустрий. Его участниками станут активные жители Тюмени, студенты творческого профиля.

Анжела Лебедева