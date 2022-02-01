Северное сияние в тобольском Заболотье запечатлел на камеру фотограф-любитель Денис Григорьев

| фотографа-любителя Дениса Григорьева во ВКонтакте | фотографа-любителя Дениса Григорьева во ВКонтакте

Снимками Северного сияния, которое запечатлел на камеру в ночь с 10 на 11 февраля, поделился в своих соцсетях фотограф-любитель, слесарь КИПиА Тобольского ПАТП Денис Григорьев.

Как рассказал автор снимков редкого для Тюменской области природного явления, такое он увидел впервые. В тот день они с другом отправились на охоту за красивыми кадрами звездного неба.

"В ту ночь мы с товарищем, Олегом Панченко, отъехали от города на 60 километров, чтобы исключить городскую засветку. После первых кадров Олег увидел, что при длинной выдержке фотоаппарат зафиксировал свечение на небе, невооруженным взглядом практически незаметное. Но свечение усиливалось и постепенно приближалось. Самые хорошие кадры получились в половину двенадцатого. Ближе к полуночи сияние практически сошло на нет, приблизительно минут 40 продолжалось это явление", - говорит Денис.

Фотографированием Денис Григорьев увлекся в 2019 году. Больше всего любит снимать природу. На месте работы, в Тобольском ПАТП, трижды выставлял свои фотографии. В 2020 году признан победителем в городском конкурсе, за пейзажную фотографию. В 2021 году стал призером в двух номинациях того же конкурса.

Анжела Лебедева