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В спорткомплексе Ишимского района после ремонта примут всероссийский турнир

Экономика, 11:45 14 февраля 2022

Капитальный ремонт завершается в спорткомплексе в пос. Октябрьский Ишимского района. Уже в мае здесь планируют провести всероссийский турнир по самбо при благоприятной эпидобстановке, сообщает администрация района.

Работы ведет ООО "Стройимпульс". В спорткомплексе смонтировали новую вентиляционную систему, отремонтировали чашу бассейна, заменили оборудование для очистки воды, расширили до стандарта хоккейный корт, обустроили сауну для хоккеистов, раздевалки, душевые, туалетные комнаты, в зале появилось прорезиненное покрытие в спортзале.

По программе "Доступная среда" для людей с ограниченными возможностями установлен подъемник, оборудованы санитарные комнаты. На входе появились турникеты, металлодетекторы, камеры наблюдения. Тренажерный зал оснастили новым оборудованием: велотренажерами, беговыми дорожками, массажерами.

Первыми тренировки в спорткомплексе проведут юные спортсмены.

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# капитальный ремонт , спорткомплекс

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