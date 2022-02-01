В спорткомплексе Ишимского района после ремонта примут всероссийский турнир

Капитальный ремонт завершается в спорткомплексе в пос. Октябрьский Ишимского района. Уже в мае здесь планируют провести всероссийский турнир по самбо при благоприятной эпидобстановке, сообщает администрация района.

Работы ведет ООО "Стройимпульс". В спорткомплексе смонтировали новую вентиляционную систему, отремонтировали чашу бассейна, заменили оборудование для очистки воды, расширили до стандарта хоккейный корт, обустроили сауну для хоккеистов, раздевалки, душевые, туалетные комнаты, в зале появилось прорезиненное покрытие в спортзале.

По программе "Доступная среда" для людей с ограниченными возможностями установлен подъемник, оборудованы санитарные комнаты. На входе появились турникеты, металлодетекторы, камеры наблюдения. Тренажерный зал оснастили новым оборудованием: велотренажерами, беговыми дорожками, массажерами.

Первыми тренировки в спорткомплексе проведут юные спортсмены.