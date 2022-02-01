Житель Тюменской области погиб под поездом на станции Усть-Тавда
| Фото: ОАО "РЖД" (архив)
Обстоятельства гибели мужчины на железнодорожных путях устанавливают в Тюменской области, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Известно, что в 21 час 30 минут 13 февраля на втором четном пути железнодорожной станции Усть-Тавда 58-летний местный житель был смертельно травмирован грузовым поездом. По предварительным данным, мужчина переходил пути в неустановленном месте.
Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.