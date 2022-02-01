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Житель Тюменской области погиб под поездом на станции Усть-Тавда

Происшествия, 10:18 14 февраля 2022

ОАО "РЖД" (архив) | Фото: ОАО "РЖД" (архив)

Обстоятельства гибели мужчины на железнодорожных путях устанавливают в Тюменской области, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Известно, что в 21 час 30 минут 13 февраля на втором четном пути железнодорожной станции Усть-Тавда 58-летний местный житель был смертельно травмирован грузовым поездом. По предварительным данным, мужчина переходил пути в неустановленном месте.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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# поезда , проверка

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