Житель Тюменской области погиб под поездом на станции Усть-Тавда

| Фото: ОАО "РЖД" (архив) | Фото: ОАО "РЖД" (архив)

Обстоятельства гибели мужчины на железнодорожных путях устанавливают в Тюменской области, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Известно, что в 21 час 30 минут 13 февраля на втором четном пути железнодорожной станции Усть-Тавда 58-летний местный житель был смертельно травмирован грузовым поездом. По предварительным данным, мужчина переходил пути в неустановленном месте.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.