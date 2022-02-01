Тюменским предпринимателям помогут поставить и достичь бизнес-цели в проекте "Сферы развития"

| Фото: "Опора России" Тюмень ВКонтакте | Фото: "Опора России" Тюмень ВКонтакте

Новый поток проекта "Сферы развития" стартует 15 февраля в Тюмени. К участию приглашают тюменцев, желающих помочь развитию своего бизнеса, сообщает "Опора России" в Тюменской области.

Встречи проходят в формате Mastermind. Раз в неделю, в течение двух месяцев группа собирается и делится достижениями, участники помогают друг другу решить проблемы, которые не дают двигаться дальше к своей цели. Отрабатываются разные направления, в том числе финансы, команда, продажи, масштабирование бизнеса.

Участникам проекта "Сфера развития" предлагают поставить и решить задачи, с которыми нужна помощь; избавиться от сложностей в работе или учебе; построить жизненную стратегию; решить повседневные проблемы: поиск жилья, планирование отпуска.

По данным организаторов, проект уже объединил более 200 предпринимателей из 13 городов.

Регистрация для желающих участвовать здесь.