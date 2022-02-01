Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем защитника Отечества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День защитника Отечества объединяет всех, кто верен воинской присяге и гражданскому долгу и своим добросовестным трудом вносит вклад в развитие России, укрепляет ее силу и мощь.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в поздравлении с праздником жителей области.

По словам главы региона, беззаветная любовь к Родине и готовность в любой момент встать на ее защиту - главные нравственные ценности защитников Отечества. Уважение к подвигам предков и истории, преданное служение Отчизне и ответственность за ее судьбу - надежная основа для приумножения величия и могущества нашей страны.

"Бесконечная признательность ветеранам Великой Отечественной войны. Ваша доблесть и героизм, стойкость и мужество - бессмертный пример, достойный гордости и славы во все времена. Особые слова благодарности воинам, которые и сегодня отстаивают интересы государства и стоят на страже мира и безопасности. С праздником, земляки! Желаю вам здоровья и счастья, удачи и новых свершений на благо Тюменской области и Родины!" - сказал Александр Моор.

Накануне Дня защитника Отечества губернатор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади Тюмени и к мемориалу на Площади памяти.