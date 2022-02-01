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Тюменцы получат в дар 40 книг на акции Областной научной библиотеки

Общество, 12:23 14 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 книг подготовили библиотекари Областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева для флешмоба "КнигаДАР". Он начнется на крыльце библиотеки (ул. Орджоникидзе, 59) 14 февраля в 15 часов.

К участию приглашают всех желающих. Для этого нужно подойти к сотруднику библиотеки на крыльце, сказать "Хочу книгу" и бесплатно получитm экземпляр художественной или краеведческой литературы. Ответный дар в виде книги приветствуется.

Флешмоб проходит в Международный день дарения книг. К акции присоединились тюменские библиотеки, которые организовали прием книг от горожан.

Татьяна Ковалева

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# библиотека , книги

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