Тюменцы получат в дар 40 книг на акции Областной научной библиотеки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 книг подготовили библиотекари Областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева для флешмоба "КнигаДАР". Он начнется на крыльце библиотеки (ул. Орджоникидзе, 59) 14 февраля в 15 часов.

К участию приглашают всех желающих. Для этого нужно подойти к сотруднику библиотеки на крыльце, сказать "Хочу книгу" и бесплатно получитm экземпляр художественной или краеведческой литературы. Ответный дар в виде книги приветствуется.

Флешмоб проходит в Международный день дарения книг. К акции присоединились тюменские библиотеки, которые организовали прием книг от горожан.

Татьяна Ковалева