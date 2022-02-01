За взятку при получении прав тюменка получила условный срок

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменка, заплатившая в 2019 году 20 тыс. рублей за положительную оценку на экзамене в ГИБДД, получила условный срок и лишилась водительских прав. Суд признал ее удостоверение недействительным, сообщает прокуратура Тюменской области.

Было установлено, что жительница областного центра через посредника передала взятку должностному лицу. Незаконная положительная оценка стала основанием для выдачи ей водительского удостоверения.

Ленинский районный суд признал ее виновной в даче взятки должностному лицу и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Ее водительское удостоверение признано недействительным.

Расследование уголовного дело в отношении должностного лица продолжается.