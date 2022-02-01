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Тюменская молодежь отметит День российских студенческих отрядов и откроет новый сезон

Общество, 09:14 15 февраля 2022

пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда | Фото: пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда

День российских студенческих отрядов в седьмой раз отметят в Тюменской области 17 февраля. В этот же день откроется набор в строительные, педагогические, сервисные, медицинские отряды, отряды проводников и другие.

"Новый сезон отличается большим количеством заявок от работодателей, участием в новых всероссийских строительных проектах, среди которых объекты ПАО "Газпром" и БАМ. С этого года, вдобавок к региональной программе трудоустройства, стартует федеральная, по которой будет совершенно новый перечень рабочих профессий", - рассказала руководитель регионального отделения РСО Анастасия Досхоева.

На праздник приглашают бойцов, комиссаров, командиров, ветеранов и друзей отряда. В этот день студенты получат награды РСО и дадут старт акции Тюменский десант, споют любимые песни и покатаются на коньках.

Гулянье начнется у Конторы пароходства (ул. 25-го Октября, 23, стр. 1) в 19 часов. Необходимо пройти предварительную регистрацию.

Софья Шинькарюк

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# РСО , стройотряды , студенческие отряды

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