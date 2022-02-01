Участок трассы Екатеринбург - Тюмень перекроют в ночь с 15 на 16 февраля

| Фото: Уралуправдор | Фото: Уралуправдор

О перекрытии участка трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень в ночь с 15 на 16 февраля предупреждает водителей Уралуправтодор. Ограничение движения связано с установкой двух надземных пешеходных переходов.

Для безопасного монтажа пролетных строений движение будет перекрыто в обоих направлениях: на км 213+155 Р-351 Екатеринбург - Тюмень с 12 часов 00 минут до 12 часов 40минут, а также на км 221+525 Р-351 с 03 часов 00 минут до 03 часов 40 минут.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).