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Участок трассы Екатеринбург - Тюмень перекроют в ночь с 15 на 16 февраля

Общество, 18:18 14 февраля 2022

Уралуправдор | Фото: Уралуправдор

О перекрытии участка трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень в ночь с 15 на 16 февраля предупреждает водителей Уралуправтодор. Ограничение движения связано с установкой двух надземных пешеходных переходов.

Для безопасного монтажа пролетных строений движение будет перекрыто в обоих направлениях: на км 213+155 Р-351 Екатеринбург - Тюмень с 12 часов 00 минут до 12 часов 40минут, а также на км 221+525 Р-351 с 03 часов 00 минут до 03 часов 40 минут.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# ограничение движения , Уралуправтодор

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