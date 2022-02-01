Тюменские лыжники и биатлонисты завоевали 19 олимпийских медалей за 24 года

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В общей сложности 19 золотых, серебряных и бронзовых медалей завоевали 8 тюменских лыжников и биатлонистов, выступавших в составе сборной России на Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы.

В регионе действуют пять спорткомплексов с лыжероллерными трассами - в Тюменском районе, в Увате, Заводоуковске, Упорово и Тобольске.

Тюменский центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" - один из крупнейших в стране. Здесь проходят международные соревнования, тренируются сборные России по лыжным гонкам и биатлону.

Воспитанники Областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой за пять лет завоевали 254 медали на международных и всероссийских соревнованиях. Школа - экспериментальная площадка Минспорта РФ. Конкурс при поступлении - четыре человека на место.

На зимней Олимпиаде-2022, которая проходит в Пекине, выпускник школы Луизы Носковой лыжник Денис Спицов завоевал золотую и серебряную медали. На счету лыжницы Татьяны Сориной - золотая олимпийская награда.

Лыжными гонками занимаются 27 тысяч жителей региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Евгений Бабенко