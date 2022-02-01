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"Камерата Сибири" и "Moka project" выступят с концертом "Женские портреты"

Общество, 08:11 16 февраля 2022

tgf.kto72.ru | Фото: tgf.kto72.ru

Программу "Женские портреты" представят оркестра "Камерата Сибири" и группа ударных инструментов "Moka project" на концерте в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии 7 марта.

История музыкального искусства, начиная с XVII века, – это грандиозная галерея самых разнообразных женских портретов, отмечают в филармонии. В программе концерта будут представлены только некоторые из них: стремительная и одновременно трепетная юная Джульетта из балета Сергея Прокофьева, пикантная и изящная "Капризница" Эдварда Элгара, нежная страдающая Сольвейг и коварная красавица Анитра из музыки Эдварда Грига к драме "Пер Гюнт" и, конечно, страстная Кармен.

Приобрести билеты можно здесь.

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# концерты , Тюменская филармония

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