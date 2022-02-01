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Житель Дударева без водительских прав устроил аварию в Тюмени, пострадали дети

Происшествия, 09:35 15 февраля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей пострадали в аварии из-за водителя, не имеющего права управления транспортом, в Тюмени 14 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Лада Приора" и Daewoo столкнулись у дома № 1 на ул. Обдорской.

"По предварительным данным, "Лада" без госномеров проехала перекресток на красный сигнал светофора. За рулем находился 26-летний житель деревни Дударева, не имеющий права управления транспортом", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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В аварии получили двухлетний мальчик и шестилетняя девочка, которых перевозили в Daewoo. Медпомощь детям оказали на месте. Они не госпитализированы. Оба ребенка были в автокреслах.

Водителя "Лады" привлекли к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, без полиса ОСАГО, за езду без госномеров.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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