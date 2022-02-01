Житель Дударева без водительских прав устроил аварию в Тюмени, пострадали дети
Двое детей пострадали в аварии из-за водителя, не имеющего права управления транспортом, в Тюмени 14 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"Лада Приора" и Daewoo столкнулись у дома № 1 на ул. Обдорской.
"По предварительным данным, "Лада" без госномеров проехала перекресток на красный сигнал светофора. За рулем находился 26-летний житель деревни Дударева, не имеющий права управления транспортом", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.
В аварии получили двухлетний мальчик и шестилетняя девочка, которых перевозили в Daewoo. Медпомощь детям оказали на месте. Они не госпитализированы. Оба ребенка были в автокреслах.
Водителя "Лады" привлекли к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, без полиса ОСАГО, за езду без госномеров.
Обстоятельства ДТП выясняются.